مسؤول سعودي يعلق على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

نقلت وكالة رويترز تعليقا من مسؤول سعودي على الاتفاق المبدئي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي سيتم توقيعه خلال حفل في الرياض.

واطلعت إرم نيوز على نسخة من نص الاتفاق.

وقال المسؤول السعودي الذي طلب عدم نشر اسمه قبل الإعلان الرسمي ”التنفيذ ليس سهلا لكننا جادون بشأن التطبيق على الأرض“.

واعتبر المسؤول السعودي أن الاتفاق ”سيوجه رسالة قوية إلى الحوثيين واليمنيين مفادها أن وجود السعودية في اليمن ليس للسيطرة على الأرض أو الاستحواذ على الغاز والنفط وإنما لدعم الدولة ومؤسساتها ووحدتها واستهداف تنظيمي القاعدة وداعش وإنهاء التدخل الإيراني في اليمن“.

وقال المسؤول السعودي إن أبوظبي ”دعمت“ و“لعبت دورا“ في جهود الوساطة في الآونة الأخيرة، دون أن يذكر تفاصيل.

وأضاف أن اتفاق تقاسم السلطة كان ”فرصة لأن يرى الحوثيون أن السعودية تفضل أن تكون صانعة للسلام في اليمن… بينما تحاول إيران تصعيد الوضع في المنطقة“.