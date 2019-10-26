وزير النقل بالحكومة اليمنية يتوعد بإفشال اتفاق الرياض

هدد وزير النقل في الحكومة اليمنية، صالح الجبواني، مساء السبت، بالتصدي لاتفاق الرياض، الموقع مبدئيا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والمنتظر توقيعه بشكل رسمي، خلال اليومين المقبلين.

وكرر الجبواني، هجومه على التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي، متوعدا بإفشال الاتفاق المنوي توقيعه في الرياض.

ويتواجد الجبواني ووزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الداخلية اليمني، خلال فعالية بمدينة عتق، عدم قبولهم ”بأي اتفاق مذل، ولن نعود إلى عدن إلا بحدنا وحديدنا“، في إشارة إلى اتفاق الرياض.

ووفقا للبنود العسكرية التي تضمنها اتفاق الرياض، طبقا لنص الاتفاقية التي نشرها ”إرم نيوز“، فإن الترتيبات العسكرية نصت على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن، وشبوة، وأبين، منذ شهر أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق.

ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، على اتفاق الرياض، خلال اليومين المقبلين، بعد توقيعهما على مسودة الاتفاق.