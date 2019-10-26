إيران لممثل الحوثي: مستعدون لإرسال مساعدات إلى اليمن

أبلغ وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اليوم السبت، محمد عبد السلام المتحدث باسم ميليشات الحوثي في اليمن، بأن طهران ”مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى اليمن“.

جاء ذلك خلال استقبال ظريف لممثل الحوثي في طهران، ونقل بيان للخارجية الإيرانية عن الوزير قوله إن ”الحوار داخل اليمن هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في البلاد“، مضيفًا ”أن إيران تدعم إقامة التهدئة والمفاوضات اليمنية“، وفق قناة الوزارة عبر ”التلغرام“.

واليوم السبت، كتب ظريف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”اليوم التقيت محمد عبد السلام في طهران، وتحدثنا عن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الجهود الأخيرة لإنهاء الحرب، التي تقودها المملكة العربية السعودية والكارثة الإنسانية“.

ويشير متابعون للملف اليمني إلى أنّ ما تصفه طهران بـ“المساعدات الإنسانية“ لا تعدو كونها دعمًا لميليشيات الحوثي المنقلبة على الحكومة الشرعية.

وتأتي تصريحات ظريف في ظل اعتراف سابق لطهران، على لسان رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، بتقديم الدعم العسكري لميليشيا الحوثي ضمن مخطط النظام الإيراني لخرق السيادة اليمنية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، قد أثنى على عمليات الحوثيين في اليمن، بل ووصف زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي بـ“الأخ المجاهد العزيز“، وذلك ضمن استقباله وفدًا من الحوثيين زار طهران.