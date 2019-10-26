الحكومة اليمنية تحدد موعد توقيع اتفاق الرياض رسميًا

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فجر اليوم السبت، أنه سيتم التوقيع على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بشكل رسمي خلال يومين، بعد أن تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ“إرم نيوز“ مساء الخميس عن توقيع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي على مسودة اتفاق الرياض، فيما ينتظر أن توقعه الحكومة اليمنية، قبل الإعلان عنه رسميًا بحضور عربي ودولي.

وقال الإرياني في تغريدة عبر حسابه بتويتر: ”بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين بإن الله، والمنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيدًا عن المناكفات السياسية كخطوة محورية ومهمة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران“.

١-بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين بإن الله، والمنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيدا عن المناكفات السياسية كخطوة محورية وهامة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من #المليشيا_الحوثية المدعومة من ايران — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 25, 2019

وأشار الإرياني إلى أن ”الاتفاق بصيغته النهائية يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية، ويحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من تواجد مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة“.