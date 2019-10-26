الحكومة اليمنية تحدد موعد توقيع اتفاق الرياض رسميًا

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فجر اليوم السبت، أنه سيتم التوقيع على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بشكل رسمي خلال يومين، بعد أن تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ“إرم نيوز“ مساء الخميس عن توقيع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي على مسودة اتفاق الرياض، فيما ينتظر أن توقعه الحكومة اليمنية، قبل الإعلان عنه رسميًا بحضور عربي ودولي.
وقال الإرياني في تغريدة عبر حسابه بتويتر: ”بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين بإن الله، والمنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيدًا عن المناكفات السياسية كخطوة محورية ومهمة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران“.
١-بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين بإن الله، والمنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيدا عن المناكفات السياسية كخطوة محورية وهامة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من #المليشيا_الحوثية المدعومة من ايران
— معمر الإرياني (@ERYANIM) October 25, 2019
وأشار الإرياني إلى أن ”الاتفاق بصيغته النهائية يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية، ويحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من تواجد مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة“.
٢-الاتفاق بصيغته النهائية والذي يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية يحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من تواجد مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة
— معمر الإرياني (@ERYANIM) October 25, 2019
وأضاف: ”نحيي باجلال وإكبار الدور الوطني الكبير لفخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يحفظ وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران“.
٣-نحيي باجلال واكبار الدور الوطني الكبير لفخامة الرئيس المناضل #عبدربه_منصور_هادي رئيس الجمهورية في الوصول الى هذا الاتفاق الذي يحفظ وحدة وسيادة وامن واستقرار اليمن وسلامة اراضيه ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة #المليشيا_الحوثية المدعومة من #ايران
— معمر الإرياني (@ERYANIM) October 25, 2019
وتابع: ”كما نثمن عاليًا الجهود الكبيرة والصادقة التي بذلها أهلنا وأشقاؤنا في المملكة العربية السعودية في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق، وهو الدور الأخوي الذي راهنا وما زلنا نراهن عليه في إسناد اليمن لتجاوز هذه المحنة وحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي وبناء اليمن المزدهر“.
٤-كما نثمن عالياً الجهود الكبيرة والصادقة التي بذلها اهلنا وأشقائنا في #المملكة_العربية_السعودية في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، وهو الدور الاخوي الذي راهنا وما زلنا نراهن عليه في إسناد اليمن لتجاوز هذه المحنة وحسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الحوثي وبناء اليمن المزدهر
— معمر الإرياني (@ERYANIM) October 25, 2019