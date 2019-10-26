الحكومة اليمنية تحدد موعد توقيع اتفاق الرياض رسميًا

الحكومة اليمنية تحدد موعد توقيع اتفاق الرياض رسميًا

المصدر: فريق التحرير

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فجر اليوم السبت، أنه سيتم التوقيع على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بشكل رسمي خلال يومين، بعد أن تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ“إرم نيوز“ مساء الخميس عن توقيع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي على مسودة اتفاق الرياض، فيما ينتظر أن توقعه الحكومة اليمنية، قبل الإعلان عنه رسميًا بحضور عربي ودولي.

وقال الإرياني في تغريدة عبر حسابه بتويتر: ”بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين بإن الله، والمنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيدًا عن المناكفات السياسية كخطوة محورية ومهمة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران“. 

وأشار الإرياني إلى أن ”الاتفاق بصيغته النهائية يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية، ويحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من تواجد مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة“.

وأضاف: ”نحيي باجلال وإكبار الدور الوطني الكبير لفخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يحفظ وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران“. 

وتابع: ”كما نثمن عاليًا الجهود الكبيرة والصادقة التي بذلها أهلنا وأشقاؤنا في المملكة العربية السعودية في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق، وهو الدور الأخوي الذي راهنا وما زلنا نراهن عليه في إسناد اليمن لتجاوز هذه المحنة وحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي وبناء اليمن المزدهر“. 

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