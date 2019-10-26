قرقاش يعلق على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية و“الانتقالي الجنوبي“

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم السبت، الجهود التي تبذلها السعودية من أجل التوصل إلى اتفاق من المزمع توقيعه بشكل نهائي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة الرياض، بالتاريخية.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ“إرم نيوز“ مساء الخميس عن توقيع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي على مسودة اتفاق الرياض، فيما ينتظر أن توقعه الحكومة اليمنية، قبل الإعلان عنه رسميًا بحضور عربي ودولي.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول الى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية“.

وأضاف: ”من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف“.