اليمن.. القضاء الحوثي يبدأ محاكمة عسكرية ”غيابية“ لـ11 شخصية بينهم ”هادي“

أعلنت ميليشيات الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن محكمة حوثية بدأت إجراءات محاكمة عسكرية (غيابية) لـ 11 شخصية سياسية وعسكرية، يتقدمهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وذكر موقع ”المسيرة نت“، التابع للجماعة أن المحكمة العسكرية المركزية في العاصمة صنعاء، التي تسيطير عليها الميليشيات، بدأت، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية لنظر قضية جنائية متهمة فيها مجموعة ممن وصفتهم بـ“الخونة“ يتقدمهم الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي، ونائبه، علي محسن الأحمر.

وبحسب الموقع، فقد وجهت المحكمة لهم تهمة ”تسهيل“ دخول ما أسمته ”العدو الأجنبي“، إلى أراضي الجمهورية اليمنية، وإمداده بالمقاتلين.

وأشار إلى أن المحكمة قررت تكليف النيابة العامة بإعادة إعلان المتهمين عبر وحدتهم العسكرية، مشيرة إلى أنه في حال عدم حضورهم الجلسة المقبلة المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيتم تنصيب محامين عن المتهمين والشروع في إجراءات المحاكمة، وفق قانون الإجراءات الجزائية العسكري.

ومثل هذه المحاكمات لا يترتب عليها أي أثر، بسبب عدم شرعية المحاكم التي تسيطر عليها الميليشيات، وفق متابعين يتناولون هذه الأنباء بالسخرية.