اليمن.. سقوط قتلى بمواجهات داخلية بين قوات حكومية في أبين

سقط 5 أشخاص بين قتيل وجريح، بعضهم جنود، اليوم السبت، في مواجهات داخلية بين قوات الجيش اليمني وأخرى تابعة لوزارة الداخلية، المتمركزة بمحافظة أبين، منذ أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت مصادر في مديرية شقرة الساحلية، جنوب أبين، لـ“إرم نيوز“، أن عناصر من قوات الجيش اليمني قادمة من مناطق شمال البلاد، دخلت في خلاف مع قوات تابعة للأمن العام بمحافظة أبين، قبل أن يتطور الخلاف إلى مواجهة مسلحة بين الطرفين.

وقالت المصادر، إن المواجهة المسلحة ”نشبت في سوق مدينة شقرة، المكتظ بالمتسوقين، وهو ما يرجح سقوط قتلى مدنيين في المواجهة التي لم تتبين أسبابها حتى اللحظة“.

وتعد مدينة شقرة بأبين، آخر مناطق تتواجد قوات الجيش اليمني بالمحافظة، إذ تسيطر قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، على الأجزاء الغربية من أبين وصولًا إلى عدن ومحافظة لحج المجاورة لها، منذ المواجهات الأخيرة بين الطرفين، في أغسطس/ آب الماضي.