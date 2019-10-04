اليمن.. اغتيال قيادي بقوات الحزام الأمني في أبين

لقي قيادي في قوات الحزام الأمني، مصرعه في ساعة متأخرة من مساء الخميس، في كمين استهدفه بمديرية مودية التابعة لمحافظة أبين شرقي عدن.

وذكرت مصادر محلية أن ”مسلحين مجهولين نصبوا كمينًا للقيادي في الحزام الأمني عبدالله عبدالمطلب، أثناء عودته إلى منزله في منطقة فرعان بمديرية مودية بأبين وأردوه قتيلًا على الفور“.

وتتقاسم الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، السيطرة على محافظة أبين، مسقط رأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إثر المواجهات الأخيرة التي شهدتها محافظات جنوب اليمن، أواخر أغسطس/ آب الماضي، إذ تسيطر القوات الحكومية على خط الإمداد العسكري الممتد من محافظة شبوة شرقًا إلى تخوم مديرية شقرة جنوب غرب أبين، بينما تخضع الأجزاء الغربية من المحافظة لسيطرة الانتقالي الجنوبي، وصولًا إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.