السعودية تتولى السيطرة على عدن في إطار ترتيبات التحالف

نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر مطلعة، أن القوات السعودية تولت السيطرة على مدينة عدن في جنوب اليمن؛ في إطار جهود لإنهاء نزاع على سلطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبدأت الإمارات، شريكة الرياض الرئيسية في التحالف الذي تقوده لقتال الحوثيين في اليمن، الأسبوع الماضي، في سحب قواتها من عدن، فيما بدا أنها خطوة لتمهيد الطريق أمام اتفاق لإنهاء الأزمة.

وينسف انسحاب الإمارات المزاعم التي روجت أن لها أجندة خاصة في اليمن، إذ تؤكد هذه الخطوة تنسيقها الكامل مع السعودية في إطار التحالف لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال مسؤولان يمنيان لرويترز، إن السعودية نشرت، الأسبوع الماضي، المزيد من القوات لتحل محل القوات الإماراتية في مطار عدن وفي القواعد العسكرية بالمدينة.

وذكر مصدران مطلعان آخران، أن قائدًا سعوديًا تسلم رسميًا المهام هناك، الأسبوع الماضي، مما يسمح له بالإشراف على الأمن في المدينة وضواحيها.

ولم يرد متحدث باسم التحالف ولا الحكومة الإماراتية على طلب بالتعليق بعد.

واستضافت السعودية محادثات غير مباشرة لمدة نحو شهر بين حكومة هادي وقادة الانفصاليين الجنوبيين. وقالت مصادر إن الجانبين يوشكان على الاتفاق على مقترح سعودي يمنح المجلس الانتقالي الجنوبي مناصب في مجلس الوزراء، ويضع قواته تحت إمرة الحكومة اليمنية.