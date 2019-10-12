أمن عدن يلقي القبض على مجموعة من الخارجين عن القانون (فيديو)

كشفت قوات أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عن تنفيذها حملة أمنية واسعة الأسبوع الماضي، استهدفت عددا من المواقع والأوكار التي تتحصن فيها العناصر الخارجة عن القانون في مختلف مديريات المدينة.

وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية التابعة للمركز الاعلامي لإدارة أمن عدن على (الفيسبوك)، مساء السبت، ”إن قوات الطوارئ نفذت عمليات تمشيط واسعة استهدفت أوكار وتجمعات لمطلوبين أمنياً في مناطق “الممدارة والبساتين وإنماء والتقنية والعريش والشعب ومناطق أخرى في مديريات دار سعد وخور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان“.

وأضاف البيان أن“العمليات الأمنية حققت نجاحا كبيرا، وكشفت عدداً من المخابئ التي تستخدمها عناصر خارجة عن النظام والقانون، بالإضافة إلى القبض على عناصر مطلوبة أمنياً كانت تصنف ضمن أخطر العناصر التي تمارس القتل والحرابة والتقطع واقلاق السكينة العامة“.

وبحسب اعترافات العناصر التي تم القبض عليها، فقد نفذت عدة عمليات تهريب وبيع أسلحة بطريقة غير قانونية، وكان من بين أبرز المقبوض عليهم (أيمن الشرجي و أكرم اللحجي) وهما من أخطر العناصر المطلوبة للأمن.

ونشر المكتب الإعلامي التابع لإدارة أمن عدن كذلك، مقطعا مرئيا، يظهر جانبا من الحملة الأمنية، التي تم تنفيذها.