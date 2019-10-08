مجهولون يقتلون رجل أعمال يمنيًا أمام أعين المارة في عدن‎

أقدم مسلحون مجهولون على قتل رجل أعمال يمني، مساء الثلاثاء، برميه بالرصاص أمام أعين المارة، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وبحسب مصادر محلية، فإن المسلحين المجهولين، أوقفوا سيارة رجل الأعمال، عادل دعدع، في مدينة خور مكسر، وأطلقوا عليه وابلًا من الرصاص، ليردوه قتيلًا على الفور.

وقالت المصادر إن دعدع، حاول الاستنجاد بالمارة بعد إيقاف سيارته، غير أن المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم على الفور، قبل أن يلوذوا بالفرار، تاركين رجل الأعمال مضرجًا بدمائه، قرب سيارته.

وتشير المعلومات الى أن المستهدف، هو مستثمر لمتنزهات ومطاعم الحمراء، في عدن، دون أن تتبين دوافع عملية قتله.

وحتى اللحظة لم تصدر الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أي بيان حول هذه الحادثة.