الجيش اليمني يتحدث عن استراتيجية ما بعد ”انتصارات الضالع“

قال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده عبدالله مجلي إن الانتصارات التي تحققت في محافظة الضالع أمس الثلاثاء، ضد الميليشيات الحوثية، تمثل أهمية استراتيجية باعتبارها تؤمّن محافظات الضالع ولحج وعدن، وتعد مفتاحًا لتحرير محافظة إب.

ونسبت مصادر في الضالع، أمس الثلاثاء، لقوات المقاومة الجنوبية نجاحها في السيطرة على مواقع لميليشيات الحوثي في المحافظة بعد إحباط هجوم مفاجئ شنّه المتمردون.

لكن المتحدث باسم الجيش اليمني قال اليوم الأربعاء إنّ ”قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مناطق واسعة واستراتيجية في مديرية قعطبة (أكبر مديريات الضالع)، منها الزبيريات، والقفلة، والفاخر، وباب غلق، عقب معارك خاضتها مع ميليشيات الحوثي المتمردة“.

وانتقل مجلي للحديث عن استراتيجية ما بعد الانتصارات التي تحققت في الضالع، المتمثلة في ”تأمين تحرك قوات الجيش الوطني، في اتجاه مواقع تمركز المليشيا الحوثية في محافظة إب“، حسب تصريح أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني.

وأشار إلى أن ”الفرق الهندسية لقوات الجيش شرعت في تطهير المناطق المحررة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيا الحوثية في وقت سابق، تمهيدًا لعودة المواطنين الذين شردتهم الميليشيات“.

وأكد مجلي أن ”قوات الجيش مستمرة في التقدم بمختلف الجبهات حتى تطهير الوطن من الأيادي العابثة بأمنه واستقراره“، مثمنًا في الوقت نفسه ”تضحيات أبطال الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، وبسالتهم في تحقيق الانتصار في وقت قياسي“.

ونشر ”المركز الإعلامي لجبهة الضالع“ أمس الثلاثاء صورًا تظهر جانبًا من الاشتباكات التي خاضتها القوات الجنوبية في الضالع، والتي تمت بعدها السيطرة على مناطق الذاري والزبيريات وسليم، بحسب ناشطين جنوبيين.