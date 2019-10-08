بعد إحباط هجوم مفاجئ.. ”المقاومة الجنوبية“ تسيطر على مواقع حوثية في الضالع

بعد إحباط هجوم مفاجئ.. ”المقاومة الجنوبية“ تسيطر على مواقع حوثية في الضالع

المصدر: إرم نيوز

أفادت مصادر في الضالع جنوب اليمن، اليوم الثلاثاء، بأن قوات المقاومة الجنوبية سيطرت على مواقع لميليشيات الحوثي في المحافظة بعد إحباط هجوم مفاجئ شنه المتمردون المدعومون من إيران مستغلين التضاريس الجبلية الوعرة في المنطقة.

وقال ناشطون جنوبيون عبر مواقع التواصل إن المعارك التي خاضتها قوات المقاومة الجنوبية جرت على الأرض دون غطاء جوي، حيث اقتحمت قوات المقاومة كافة مواقع ”تبة الدرما“ الاستراتيجية المطلة على ”الريبي“ و“لكمة الدوكي“ و“بير قيس“، وسيطرت عليها بالكامل.

ونشر ”المركز الإعلامي لجبهة الضالع“ صورًا تظهر جانبًا من الاشتباكات الدائرة في الضالع، والتي تمت بعدها السيطرة على مناطق الذاري والزبيريات وسليم، بحسب ناشطين جنوبيين.

وكانت ميليشيات الحوثي قد شنت هجومًا بالأسلحة الثقيلة غرب مديرية ”قعطبة“ أكبر مديريات الضالع، الاثنين، تصدت له قوات المقاومة الجنوبية ومنعت تقدم عناصر الميليشيات قبل أن تسيطر على تلك المناطق وتحقق تقدمًا استراتيجيًا.

وذكر حساب منسوب لقوات الحزام الأمني في الضالع أن قواته تتجه نحو مدينة ”الفاخر“ في عمق ما وصفه بـ“الأراضي الشمالية“، قائلاً: ”قواتنا المسلحة تنفذ هجومًا مباغتًا على مليشيا الحوثي غرب قعطبة. والقوات المشتركة تتجه نحو الفاخر عمق الأراضي الشمالية“.

وكان الحساب ذاته نشر في وقت سابق تغريدة أكد فيها سيطرته على مواقع مهمة، وقال: ”تمكنت قوات الحزام الأمني بالضالع قبل قليل من السيطرة على موقع الذاري الواقع فوق قرية دبيان غرب مديرية قعطبة.. وقالت مصادر ميدانية إن ”قوات الحزام الأمني أحكمت السيطرة على موقع الذاري، الذي كانت تتمركز فيه ميليشيا الحوثي، مؤكدة أن قوات الحزام الأمني مستمرة في التقدم“.

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