البحرية اليمنية تنقذ قاربًا متعطلًا يقلّ 60 شخصًا في مياه خليج عدن‎

تمكنت قوات البحرية اليمنية، اليوم الخميس، من إنقاذ قارب نقل يمني يقل 60 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، بعد أن تعطل أمس الأربعاء بمياه خليج عدن، شرقي اليمن.

وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، :“يجري إنقاذ القارب حاليًا وسحبه لميناء نشطون من قبل زورق تابع للبحرية اليمنية“.

وأكد كفاين أن القارب الذي كان يقل 60 شخصًا، بينهم 11 امرأة و6 أطفال، كان يعاني من عطل في محركه، أثناء رحلته من محافظة المهرة إلى جزيرة سقطرى، تسبب في توقفه على بعد 100 ميل بحري قبالة سواحل المهرة.

وأشار إلى أن قوات التحالف أبلغت الجهات اليمنية ببلاغ يفيد بعثور سفينة حربية باكستانية، يوم أمس، على قارب نقل يمني متعطل يقل العشرات، في مياه خليج عدن.

وقال وزير الثروة السمكية: إن السفينة الباكستانية ”العاملة ضمن قوات الواجب 151 قدمت مساعدة في الغذاء والعلاج للركاب“.

وسبق أن فُقد الاتصال بسفينة يمنية صغيرة قبل يومين، كانت في طريقها إلى جزيرة سقطرى، وتاهت في عرض البحر في حادثة أخرى، قبل أن يتم العثور عليها، ونجاة 40 شخصًا كانوا على متنها.