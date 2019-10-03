اليمن.. مقتل جنديين حكوميين اثنين بمواجهات بين فصائل عسكرية في تعز

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الخميس، بين فصائل عسكرية من القوات الموالية للحكومة اليمنية جنوبي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر.

وقال مصدر عسكري حكومي، مفضّلًا عدم الكشف عن هويته، إن المواجهات اندلعت بين حراسة المحافظ وقوات من اللواء 17 مشاة وقوات من ألوية أخرى في مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين.

وذكر أن المواجهات أدت حتى عصر الخميس، إلى مقتل جنديين من حراسة المحافظ، دون أن يوضح سبب تلك المواجهات.

وأضاف أن مسلحين وجنودًا من الطرفين انتشروا في عموم المدينة، التي كانت مسرحًا لتوتر شديد بين فصائل عسكرية، عمدت في وقت سابق إلى نصب حواجز أمنية وحفر خنادق.

وتخضع مدينة التربة، وهي ثاني أكبر مدن محافظة تعز بعد مدينة تعز مركز المحافظة، لسيطرة القوات الموالية للحكومة.