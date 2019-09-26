الجبواني: الحكومة اليمنية ستعود إلى شبوة لإدارة أعمالها مؤقتًا

الجبواني: الحكومة اليمنية ستعود إلى شبوة لإدارة أعمالها مؤقتًا

المصدر: إرم نيوز

كشف وزير النقل اليمني صالح الجبواني، اليوم الخميس، إن الحكومة اليمنية ستعود إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة.

وذكر الجبواني في تغريدة  عبر ”تويتر“، إن الحكومة ستدير أعمالها بشكل مؤقت من عتق، ”حتى تحرير عدن ثم صنعاء”.

وقال: ”أهنئ قائدنا الرئيس هادي وشعبنا العظيم بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة الـ26 من سبتمبر. نحن عائدون إلى أرض الوطن وسندير عملنا مؤقتًا من عتق حتى تحرير عدن ثم صنعاء“.

وأضاف: ”سيُفتتح المطار ليكون محطة دولية، وكذلك الميناء سنشتغل على بنائه من اللحظة. أمام شبوة فرصة لأن تصبح أكثر المحافظات أمنًا وازدهارًا“.

ولم يشر الوزير إلى موعد عودة الحكومة التي تقيم في العاصمة السعودية الرياض منذ مغادرتها ”قصر المعاشيق“ بعدن في الـ10 من أغسطس/ آب الماضي.

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