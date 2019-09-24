اليمن.. ”الانتقالي الجنوبي“ يدين اقتحام قوات عسكرية مقره في مديرية القطن بحضرموت

أدان المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، اقتحام قوات حكومية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى مقره بمديرية القطن، واحتجاز عدد من كوادره.

وذكر بيان للقيادة المحلية للانتقالي الجنوبي في حضرموت، وفق الموقع الرسمي للمجلس، أن من سمتها ”قوات الاحتلال اليمني قامت باقتياد أعضاء لجنة توزيع السلال الغذائية المخصصة من قبل المجلس الانتقالي لأسر الشهداء والجرحى والمحتاجين إلى الحجز، بعد الاعتداء عليهم بأعقاب بنادقها، وتهجمت بألفاظ بذيئة على الحاضرين في حفل تدشين التوزيع، من أعضاء للجمعية الوطنية والقيادة المحلية بالمديرية، ثم قامت بمصادرة أجهزة وأثاث المقر وفتشت مكاتبه وبعثرت وأتلفت أوراقه ومحتوياته من المستندات المهمة، واستولت على المواد الغذائية ووزعتها على جنودها“.

وقالت مصادر يمنية في وقت سابق إن قوات تابعة للمنطقة العسكرية الأولى الموالية للحكومة الشرعية اقتحمت، اليوم الثلاثاء، مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية القطن بمحافظة حضرموت.

ونقل موقع ”“نيوز يمن“ المحلي عن عضو في المجلس الانتقالي بالمديرية قوله: إن ”أفرادًا يتبعون أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 135 مشاة، يحيى محمد أبو عوجاء، اقتحموا مقر المجلس في العاشرة والنصف صباحًا أثناء عملية توزيع سلال غذائية، ونهبوا محتوياته، إضافة إلى سلال غذائية كانت بداخله“.

وأضاف أن ”قوات أبو عوجاء اختطفت نائب رئيس المجلس الانتقالي بالمديرية واثنين من أعضاء المجلس“.

وأشار إلى أن السلطة المحلية بالمديرية تدخلت للإفراج عن القيادات الجنوبية، بعد احتجازهم في معسكر المنطقة بالقطن.

وكان المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت قد بدأ، السبت، حملة توزيع المساعدات الغذائية للسكان في عموم مديريات المحافظة وضمت نحو (280) سلة غذائية بكلفة (7 ملايين ريال يمني).

واستهدفت الحملة الأسر محدودة الدخل والمحتاجين وذوي الشهداء من أبناء المديريات الكبرى في (سيئون، وشبام، والقطن، وحورة وادي العين، وتريم، وساه)، وفق المصدر ذاته.