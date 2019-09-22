اليمن.. تظاهرة حاشدة في حضرموت دعمًا لقرار وقف تصدير النفط (فيديو)

أعلن عدد من أهالي محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، خلال حشد تضامني في مدينة المكلا، اليوم الأحد، تأييدهم لقرار وقف تصدير النفط الخام إلى المحافظات الأخرى.

وجاء قرار محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، السبت، ”بسبب تنصل الحكومة من التزاماتها تجاه المحافظة، التي يتصدرها دفع رواتب قوات المنطقة العسكرية الثانية (المتأخرة) منذ 4 أشهر، بالإضافة إلى عدم صرف مستحقات حصة حضرموت من النفط الخام منذ أشهر، وتسديد فواتير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء“.

ولقي القرار تأييدًا من مكونات حضرموت، حيث سارعت الأحزاب السياسية، والقبائل الحضرمية، إلى إصدار بيانات، داعمة للقرار.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، أطلق الجنوبيون وسم حمل عنوانين الأول تحت مسمى (#كلنا_خلف_البحسني)، والثاني باسم (#معا_لمنع_تصدير_نفط_حضرموت)، وجرى خلالهما نشر التغريدات والمنشورات الداعمة لقرار وقف تصدير النفط الخام.

هذه الحشود الحضرمية لم تخرج تأييداُ لخزعبلات المخرجات وحوارات صنعاء بل خرجت تقول أن لشعب حضرموت كلمة أولها النفط ونهايتها طرد المحتل#كلنا_خلف_البحسني pic.twitter.com/CfyKQFXLaJ — هاني مسهور (@hsom67) September 22, 2019

واستمرارًا لتلك الحملة، توافد العديد من أبناء مديريات محافظة حضرموت، لا سيما المديريات والمناطق المتاخمة والمحاذية لمدينة المكلا عاصمة المحافظة، للمشاركة في حشد مؤيد للقرار.

وخلال الفعالية، قدم اللواء فرج البحسني كلمة مقتضبة، أشاد خلالها ما وصفه بـ“الاصطفاف الوطني من قبل أبناء حضرموت خلف مطالبهم الحقوقية والشرعية“، معتبرًا ذلك ”نموذجًا للبناء السلمي الديمقراطي“.

وشدد البحسني، على أن ”حضرموت إذا قالت كلمتها ومضت في طريقها، لن تستطيع أيّ قوة أمنية أو عسكرية الوقوف أمامها“، مبينًا أن ”الأيام والتجارب أثبتت بأن وحدة الشعوب وإرادتها أقوى سلاح“.