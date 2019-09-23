عدن تحتفل باليوم الوطني السعودي (فيديو وصور)

شاركت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، احتفالاتها باليوم الوطني.

وتزينت شوارع مدينة عدن بالعلم السعودي، كما شاركت المدارس في الاحتفال بهذه المناسبة، وهنأ الأهالي المملكة، بيومها الوطني.

#اليوم_الوطني_السعودي_89

مدارس عدن نبض الجنوب تبارك للاشقاء في المملكه العربيه السعوديه باليوم الوطني pic.twitter.com/wMDZQtbYat — وليد العروي (@pHAfWGBcmEjYwD3) September 23, 2019

#اليوم_الوطني_السعودي

ابنا العاصمة عدن تحتفل اليوم بالعيد الوطني السعودي 89 كل عام والمملكة وقيادتها وشعبها بالف خير pic.twitter.com/726uOrVKWS — فهد العثاري اليافعي (@fahedyafei2030) September 23, 2019

اجمل ما يمكن أن تقدمه عدن للمملكة العربية السعودية في عيدها الوطني #السعودية#العيد_الوطني_السعودي_89 pic.twitter.com/OpWbGK90iO — أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) September 23, 2019

وقدم هاني بن بريك، نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تهانيه للقيادة السعودية والشعب السعودي بهذه المناسبة، موثقًا عدة جوانب من الاحتفالات.

#اليوم_الوطني89_للسعوديه

هؤلاء الطلاب ليسوا في السعودية

إنهم في عاصمة الجنوب عدن يحتفلون مع مدرسيهم باليوم الوطني لمملكة الخير والعطاء.

عهد قطعناه "سنعلم أجيالنا الوفاء للسعودية والإمارات ودول التحالف وكل من وقف مع الجنوب" وكما فدونا بالروح سنفديهم بالروح

https://t.co/j3CMzllDnQ — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) September 23, 2019

عدن تتزين بالعلم السعودي وتشارك الشعب السعودي فرحته باليوم الوطني.

pic.twitter.com/wcVi3gvw58 — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) September 23, 2019

كما شارك، عضو المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي، بدوره، بجانب من احتفالات عدن باليوم الوطني السعودي.

مدارس العاصمة عدن تحتفل اليوم بالعيد الوطني ال89 للمملكة العربية السعودية.

هذا جنوب العرب ولن يسمح المجلس الإنتقالي بتنشئة النشء على حب خامنئي ونصر الله كما يفعل الحوثيين أو حب اردوغان وحسن البناء كما يفعل حزب الإصلاح بل حب جوارنا العربي وشعوبه وقيادته.#العيد_الوطني_السعودي_89 pic.twitter.com/11cDlROYhA — سالم ثابت العولقي (@s_th_alawlaqi) September 23, 2019

واحتفلت دول الخليج، بدورها، بهذه المناسبة، من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة وعروض ترفيهية وترويجية.

ويمثل اليوم الوطني للسعوديين مفترقًا هامًا في تاريخهم، حيث قام الملك عبدالعزيز آل سعود في مثل هذا اليوم، بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، موحدًا بذلك هذه المناطق تحت رايته، لتتشكل السعودية الحديثة.