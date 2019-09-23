عدن تحتفل باليوم الوطني السعودي (فيديو وصور)

عدن تحتفل باليوم الوطني السعودي (فيديو وصور)

المصدر: إرم نيوز

شاركت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، احتفالاتها باليوم الوطني.

وتزينت شوارع مدينة عدن بالعلم السعودي، كما شاركت المدارس في الاحتفال بهذه المناسبة، وهنأ الأهالي المملكة، بيومها الوطني.

وقدم هاني بن بريك، نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تهانيه للقيادة السعودية والشعب السعودي بهذه المناسبة، موثقًا عدة جوانب من الاحتفالات.

كما شارك، عضو المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي، بدوره، بجانب من احتفالات عدن باليوم الوطني السعودي.

واحتفلت دول الخليج، بدورها، بهذه المناسبة، من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة وعروض ترفيهية وترويجية.

ويمثل اليوم الوطني للسعوديين مفترقًا هامًا في تاريخهم، حيث قام الملك عبدالعزيز آل سعود في مثل هذا اليوم، بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، موحدًا بذلك هذه المناطق تحت رايته، لتتشكل السعودية الحديثة.

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