اعتداء عنيف لرجل على امرأة بشارع عام في السعودية يثير الغضب (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي – قيل إنه في المملكة العربية السعودية – امرأة اشتبكت مع رجل قبل أن يقوم بضربها بشكل عنيف ويوقعها أرضًا في أحد الشوارع، وسط صراخ نسوة متواجدات وتلفظهن على الرجل بسبب سلوكه.

#رجل_يعتدي_علي_بنت

هذا الذكر التافه كيف يتجرأ ويهين بنت بهذي الطريقه !

تكفون افضحوه بكل مكان الله يكسر يده !

بعدين وين النخوه وين الفزعه بالذكور اللي حوله معقوله محد منهم وقفه عند حده !

هذا لازم ينمسك باسرع وقت ويتشهر فيه ويعاقب ويتربى ..

شوفوا المسكينه من الخوف تبي تبعد بس 🙁 pic.twitter.com/2HI837loqB — سعود (@is_i25) September 23, 2019

وتسبب المقطع بجدل واسع بين ناشطين من خلال هاشتاغ #رجل_يعتدي_على_بنت على موقع التواصل ”تويتر“، فيما وردت معلومات متداولة – لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أن الفتاة (المجني عليها) بائعة أعلام، والمعتدي هو موظف بلدية.

#رجل_يعتدي_علي_بنت

يقولون الرجل موظف بلدية والمره تبيع اعلام كيف موظف بلدية مداوم في اليوم الوطني … pic.twitter.com/M62t0LxQFn — عادل العمري (@azssss3) September 23, 2019

وقال آخر: ”هذي بايعه افريقيه مخالفه بدخولها للمنتزه وهذا رجل امن سري وهذولا البايعات دايم يسبون رجال الامن السعوديين ويضربونهم بالالعاب الي معهم يبيعونها وقسم بالذي خلقني اني صادق واعرف الرجل واخلاقه وهذا مكان عملي المكان ويختلف تخصصي عنه لكن دايم اشوفهم يتهاجمون ع الامن #رجل_يعتدي_علي_بنت”

هذي بايعه افريقيه مخالفه بدخولها للمنتزه وهذا رجل امن سري وهذولا البايعات دايم يسبون رجال الامن السعوديين ويضربونهم بالالعاب الي معهم يبيعونها وقسم بالذي خلقني اني صادق واعرف الرجل واخلاقه وهذا مكان عملي المكان ويختلف تخصصي عنه لكن دايم اشوفهم يتهاجمون ع الامن #رجل_يعتدي_علي_بنت pic.twitter.com/PllCnu3NdQ — mohammed بطل الدوري ???? (@hmodz1222) September 23, 2019

وسط غياب المعلومات المؤكدة عن سبب المشكلة، انقسم ناشطون بشأن سلوك الرجل، وفيما إذا كان تصرفه صحيحًا أم لا.

وعلقت مغردة تدعى ”فاطمة“: ”للأسف .. لو فيه قانون يطبق فعلآ ماكان كل اسبوع نفس السيناريو .. اَي قضيه اعتداء يشهر في اصحابها .. المفروض النيابة تعلن بشفافية القصه وجزاء من اعتدى بغض النظر امراه او رجل ليكونوا عبره لغيرهم“.

وانتقد ”صاهود“ تصرف الرجل: ”مهما كان سوت البنت والله عيب تمد يدك عليها .. وين النخوه وين الرجوله .. هذا اذا كان رجال .. حتى لو غلطت البنت خلها وامش .. فما بالك لو كنت انت المخطي؟! النائب العام وده الحوش“.

#رجل_يعتدي_علي_بنت

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مهما كان سوت البنت والله عيب تمد يدك عليها .. وين النخوه وين الرجوله .. هذا اذا كان رجال .. حتى لو غلطت البنت خلها وامش .. فما بالك لو كنت انت المخطي ؟!

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النائب العام وده الحوش — صصاهــود ???????? (@sahod__7) September 23, 2019

وأيد ”سليمان العتيبي“: ”حتى لو اخطأت عليه البنت لو هو رجال يسكت ويخليها“.

حتى لو اخطأت عليه البنت لو هو رجال يسكت ويخليها#رجل_يعتدي_علي_بنت — سلُِمآن آلُِعٍتيبَي (@selmanotb) September 23, 2019

لكن ”الجابري“ دافع عن المعتدي: ”والله كفو عليه (بعض) البنات قليلات حياء تحسب دامها بنت خلاص عادي تقدر تغلط على اي احد ومحد يرد عليها زي قبل مادرت طاحت في واحد مايرحم“.

والله كفو عليه (بعض) البنات قليلات حياء تحسب دامها بنت خلاص عادي تقدر تغلط على اي احد ومحد يرد عليها زي قبل مادرت طاحت في واحد مايرحم????#رجل_يعتدي_علي_بنت — الجابري (@ueJtkCNPRUnEOhS) September 23, 2019

ودافع ”محمد بن عبدالعزيز“: ”والله الشرع لو طبقتيه صح كان حماك بعد الله أولا خروجك بدون محرم إلا عند الضروره لو اتبعتي هذا المسلك كان حصلتي سند يدافع عنك حتى لو كنتي غلطانه أنا لست مع الرجل ولا أقف ضد المرأه ولكن وجهة نظري“.

ولم تعلق الجهات الرسمية على الواقعة إلى حد اللحظة، كما أنه من غير المعروف مكان وزمان المقطع المتداول.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.