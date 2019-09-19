طائرة عسكرية تنقل جثامين عقيد وجنود سعوديين استشهدوا في حضرموت باليمن (صور)

نقلت طائرة عسكرية سعودية، مساء الخميس، جثامين ضابط وجنود سعوديين، من مطار سيئون الدولي، بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، إلى أراضي المملكة العربية السعودية، بعد استشهادهم الخميس، أثناء عملية تفكيك عبوة ناسفة.

وقالت مصادر عاملة في مطار سيئون الدولي، لـ“إرم نيوز“: ”شارك في عملية تشييع ونقل جثامين الضابط والجندود السعوديين في مطار سيئون بحضرموت، عدد من المسؤولين المحليين وقيادات عسكرية من المنطقة العسكرية الأولى“.

وانفجرت عبوة ناسفة أثناء تفكيكها، الخميس، بعد أن زرعها عناصر متشددون وسط وادي بن علي، التابع لمديرية شبام حضرموت، ما أدى إلى استشهاد العقيد الركن، بندر بن مزيد العتيبي، قائد قوات التحالف العربي في وادي وصحراء محافظة حضرموت، إضافة إلى عدد من الجنود السعوديين من أفراد قوات التحالف، وجنود يمنيين، وفقًا لبيان صادر عن المنطقة العسكرية الأولى، المنتشرة بوادي وصحراء حضرموت.