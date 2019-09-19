الجيش اليمني ينعي قائد قوات التحالف بوادي حضرموت

نعى الجيش اليمني، مساء اليوم الخميس، قائد قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في وادي وصحراء حضرموت العقيد الركن بندر بن مزيد مقبول العتيبي.

وجاء في بيان منسوب للمنطقة العسكرية الأولى، التابعة للجيش اليمني، نشرته صحيفة عدن الغد، أن العتيبي ”استشهد صباح اليوم الخميس في وادي بن علي التابع لمديرية شبام بمحافظة حضرموت؛ إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيك شبكة عبوات في وسط الوادي زرعتها عناصر الشر والإرهاب والتخريب“.

وأضاف البيان: ”وقد استشهد إلى جانب قائد التحالف اثنان من أبطال التحالف من المملكة العربية السعودية وجنديان من قيادة المنطقة العسكرية الأولى، كما جرح رئيس أركان إحدى كتائب قيادة المنطقة وخمسة جرحى آخرين“.

ولم يصدر حتى الحين أي بيان رسمي من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بخصوص الحادث في وادي حضرموت.

وأشار البيان أيضًا إلى ”استهداف باص مدني لنقل المسافرين بخط الوديعة في مديرية العبر بعبوات ناسفة، مما أدى إلى استشهاد جنديين من المملكة العربية السعودية وثلاثة مواطنين يمنيين“.