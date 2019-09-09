اليمن.. قتيل و11 جريحًا في انفجار مخزن سلاح للحوثيين بالحديدة (فيديو)

قُتل مدني وأصيب 11 آخرون، اليوم الإثنين، جراء انفجار مخزن للأسلحة تابع لميليشيات الحوثيين، في محافظة الحديدة غربي اليمن، فضلًا عن انهيار عدد من المنازل.

وقال سكان محليون لـ“إرم نيوز“ إن انفجار أحد مخازن الحوثيين العسكرية، وسط حيّ ”الزعفران“ السكني بمدينة الحديدة، أدى إلى مقتل شخص انهار منزله من شدة الانفجارات التي بقيت متواصلة، في حين أصيب أكثر من 11 آخرين، وانهارت نحو 6 منازل قريبة من المخزن.

وبحسب المصادر، فإن الانفجارات تسببت بحالة ذعر بين أهالي الحي، وسط اشتعال النيران الناجمة عن تطاير القذائف.

ولم تتضح حتى اللحظة ما إذا كان انفجار مخزن الأسلحة ناجمًا عن ضربة جوية، أم بسبب انفجار داخلي.

ميدانيًا، قصفت ميليشيات الحوثي مواقع القوات اليمنية المشتركة، اليوم الإثنين، في مديرية التحيتا ومديرية حيس، جنوب وجنوب غرب المدينة، بأسلحة متوسطة وثقيلة.

أما على الصعيد السياسي، واصلت لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، التابعة للأمم المتحدة، عقد اجتماعاتها مع ممثلين عن الحكومة اليمنية وآخرين عن ميليشيات الحوثيين، على متن سفينة قبالة ميناء محافظة الحديدة.

وناقش الاجتماع آلية التهدئة، والاتفاق على نشر مراكز مراقبة في مناطق خطوط التماس بين الجانبين، لتعزيز اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي أقرته الأطراف اليمنية في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في ستوكهولم، أواخر العام الماضي.