اليمن.. مواجهات بين قوات حكومية والمقاومة الجنوبية شرقي أبين

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الإثنين، شرقي محافظة أبين، جنوب اليمن، بين قوات جنوبية وأخرى تابعة للحكومة اليمنية، كانت قادمة من محافظة شبوة، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إنّ قوات المقاومة الجنوبية نصبوا كمينًا لتعزيزات عسكرية تابعة للحكومة، تحمل ذخائر وأسلحة، كانت قادمة من محافظة شبوة، حيث دارت مواجهة في المحفد شرقي أبين، أسفرت عن ”سقوط ضحايا في صفوف القوات الحكومية“، لكن المصادر لم تذكر أعدادهم.

ولم تتحدث الحكومة اليمنية عن طبيعة الأحداث الجارية في المنطقة، كما لم تعلّق على البيان المشترك للسعودية والإمارات بشأن التهدئة في الجنوب.

في المقابل، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالبيان، وقال إنه ”يعكس حرص السعودية والإمارات، على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة، ويعتبر انتصارًا للمشروع العربي الذي تقوده دول التحالف“.

وتواردت الأنباء، منذ مساء الأحد، عن وصول تعزيزات عسكرية للحكومة من محافظة شبوة إلى أبين المتاخمة لها من جهة الغرب، بعد ساعات من بيان مشترك للإمارات والسعودية، أبرز عضوين في التحالف العربي، طالب بضرورة ”التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة“.