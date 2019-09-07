اندلاع مواجهات عنيفة شمالي عدن

اندلعت اشتباكات مسلحة، شمالي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ليل السبت/الأحد، بين قوات أمنية، موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأفراد من لواء النقل، التابع لقوات الحرس الرئاسي، التابعة للحكومة اليمنية.

وقال سكان محليون، بمدينة دار سعد، شمالي عدن، لـ“إرم نيوز“، إن وحدات من قوات الحزام الأمني، أطلقت النار على منزل قائد لواء النقل، العميد، محمد البوكري، بدار سعد، وهو ما أدى إلى مواجهات عنيفة مع أفراد من لواء النقل، يتولون حماية منزل البوكري، استُخدمت فيها أسلحة متوسطة.

من جهتها، نفت مصادر أمنية، في قوات الحزام الأمني، أي استهداف لمنزل العميد البوكري.

وقالت في بيان تلقت ”إرم نيوز“، نسخة منه، إن إحدى الدوريات التابعة للحزام الأمني، تعرّضت لكمين مسلح قرب دوار ”الكراع“ بمديرية دار سعد، أدى إلى إصابة جنديين من الحزام الأمني، وهو ما دفع القوات الأمنية إلى الاشتباك المسلح ضد المسلحين المعتدين.

مشيرة إلى أن عملية ملاحقة للمسلحين شملت مناطق قريبة من دوار ”الكراع“ شمالي المدينة.