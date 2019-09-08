صاعقة تقتل 3 يمنيين في المحويت

توفي 3 يمنيين، السبت، متأثرين بصاعة رعدية، في محافظة المحويت شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن 3 أشخاص بينهم طفل توفوا بصاعقة رعدية في منطقة بيت العزكي بمديرية الرجم.

وتسببت الصاعقة الرعدية إلى سقوط أبراجًا تعود لأحد شركات الاتصالات الخاصة، في ذات المديرية، التي تشهد أمطارًا غزيرة بين الفينة والأخرى.

وخلال شهر آب/أغسطس الماضي، تسببت الأمطار بوفاة أسرة كاملة مكونة من 11 فردًا، بعد أن إنهار المنزل فوق رؤوسهم وهم نيام.

وخلال الأسبوع الماضي، توفي شاب من أبناء مديرية عنس بمحافظة ذمار وسط اليمن، متأثرًا بإصابته بصاعقة رعدية أدت إلى وفاته على الفور، كما توفي اثنان آخران متأثرين بإصباتهما بصاعقة رعدية في مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وتنشط الصواعق الرعدية خلال فترة الأمطار الموسمية في اليمن، خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وتحصد أرواح العشرات من اليمنيين سنويًا.