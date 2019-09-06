التحالف العربي يعلن سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون داخل الأراضي اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة الحوثي من محافظة عمران سقط داخل الأراضي اليمنية.

ونقلت وكالة الأباء السعودية قول المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي ”إن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة صاروخًا باليستيًا من محافظة عمران، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأشار المالكي إلى ”استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني“.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي“.