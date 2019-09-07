التحالف يُعلن إسقاط طائرة حوثية ”مسيّرة“ أطلقت باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، عن إسقاط طائرة بدون طيار ”مسيّرة“ معادية بالمجال الجوي اليمني، أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن ”قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة“.

وأوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة“، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وبين العقيد المالكي، أن ”هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي“.

وأكد ”استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.