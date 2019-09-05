قيادي بـ“الانتقالي“: هادي متفهم جدًا ونحن منسجمون مع السعودية والإمارات‎

أفاد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وعضو وفد المجلس في حوار جدة، عبدالرحمن شيخ، بأن الرئيس عبدربه منصور هادي ”متفهم جدًا“، وبأن هناك تفاهمًا تامًا بين الانتقالي والسعودية والإمارات.

وقال شيخ في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إن ”عبدربه منصور هادي متفهم جدًا للتطورات التي تحدث في اليمن“، لكنه نفى أن يكون وفد المجلس الانتقالي التقى بالرئيس في السعودية.

وأشار شيخ إلى أن هذا التفهم من الرئيس عبد ربه منصور هادي: ”لمسه وفد الانتقالي في أعلى مستوى“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، قال المسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي إنهم في الجنوب ”على تفاهم تام مع المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية“.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، دعت السلطات السعودية الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانخراط بشكل فوري ودون تأخير في الحوار الذي دعت له بمدينة جدة، غربي المملكة.

وتأتي الدعوة السعودية الأخيرة بعد أن أعلنت الحكومة عبر المتحدث باسمها راجح بادي، الأربعاء، أنه ”لا وجود لأي شكل من أشكال الحوار حتى الآن بين الطرفين“ مع وفد من الانتقالي الجنوبي، الذي وصل الثلاثاء إلى جدة، لحضور الحوار الذي دعت له المملكة.