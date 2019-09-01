التحالف العربي يرد على ادعاءات الحوثيين باستهدافه سجنًا في ذمار

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأحد، أنّ الموقع الذي تم استهدافه في محافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء، موقع عسكري، وليس سجنًا كما ادعت ميليشيات الحوثيين.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم الحوثيون التحالف العربي المساند للحكومة اليمنية، بقصف سجن في محافظة ذمار، وزعموا أن ذلك تسبب في سقوط العشرات من السجناء.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في إفادة صحافية، إنّ ”الهدف الذي تم استهدافه يبعد حوالي 10 كيلومترات عن ذمار، وهو موقع عسكري للميليشيات“.

من جانب آخر، أوضح المالكي، أنّ ”ميناء الحديدة لا يزال النقطة التي يستخدمها الحوثيون للحصول على أسلحة“، مشيرًا إلى أنّ ”تطوير أسلحة الميليشيات الحوثية يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني“.