اليمن.. تقدم للجيش في صعدة وحجة ومقتل قائد حوثي‎

أحرزت القوات الموالية للحكومة اليمنية، تقدمًا على حساب قوات جماعة الحوثيين، في محافظتي صعدة وحجة، بإسناد من طيران التحالف العربي، بحسب وسائل إعلام.

وبشكل غير مسبوق، تصاعدت وتيرة المعارك بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين في مديرية كتاف في صعدة (معقل الجماعة) ومديرية حرض في حجة، خلال اليوميين الماضيين.

وذكر ”سبتمبر نت“، موقع الجيش اليمني، أن قوات الحكومة ”حررت مناطق واسعة في حرض، يومي الجمعة والسبت“.

وقال مصدر ميداني، إن المعارك تدور جنوب مدينة حرض، بالتزامن مع غارات مكثفة نفذها طيران التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، على مواقع الحوثيين.

وأضاف أن مقاتلات التحالف أغارت على تعزيزات ومواقع سلاح للحوثيين في حرض، ما أدى إلى مقتل مسلحين حوثيين، وتدمير آليات عسكرية ومخزن للأسلحة.

وذكر موقع الجيش أن القوات الحكومية أحكمت السيطرة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة في مديرية كتاف في صعدة، وقطعت جميع خطوط إمدادات الحوثيين إلى المنطقة، بعد قتال شديد منذ يوم الجمعة.

وبينما لم تعقب جماعة الحوثي على الأنباء عن تراجعها في حجة وصعدة، أفادت بمقتل قائد محور صعدة في قواتها، العميد أمين حميد الحميري، خلال القتال، بحسب وكالة ”سبأ“ التابعة للجماعة.

وتستمر الحرب في اليمن للعام الخامس بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.