قيادي في حزب الإصلاح اليمني يدعو من تركيا أبناء تعز وإب لترك الحد الجنوبي للسعودية

دعا الشيخ حمود المخلافي قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز، والقيادي في حزب الإصلاح وهو ذراع الإخوان المسلمين في اليمن، المقاتلين من أبناء محافظة تعز، ضمن صفوف القوات الشرعية في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، سرعة العودة إلى جبهات القتال في تعز.

وقال المخلافي المقيم في تركيا في بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي التابع له على ”الفيسبوك“:“ندعو جميع أبنائنا من إقليم الجند -محافظتي تعز وإب- المتطوعين للقتال في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، سرعة العودة إلى جبهات الشرف والعزة والكرامة في محافظة تعز“.

وجاء بيان المخلافي، تزامنًا مع أنباء محليّة غير مؤكدة، تفيد بتحشيد حزب الإصلاح لمقاتليه صوب العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، لاجتياحها واقتحامها.

وزعم المخلافي عبر بيانه، قائلًا:“لقد تمايزت الصفوف وعرف شعبنا اليمني الملهم عدوه من صديقه والأخ الصادق من أخ العمالة، واليوم سقطت أقنعة الحوثي العميل لإيران، وسقط التحالف ( السعودي الإماراتي ) الذي تآمر على اليمن منذ العام 2011 إلى اليوم، وسقطت أكذوبة استعادة الشرعية، وبات الوطن وحيدًا ينهشه المحتلون والعملاء“، بحسب تعبيره.