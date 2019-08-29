استئناف العمل في مطار عدن بعد توقف المعارك بين قوات ”الانتقالي“ والحكومة اليمنية   

أعلنت إدارة مطار عدن الدولي عن استئناف العمل بالمطار ابتداءً من، يوم السبت المقبل، بعد توقف نشاطه منذ، الأربعاء، بسبب الاضطرابات التي شهدتها عدن.

وشنت القوات الموالية للحكومة اليمنية، هجومًا على عدن، عاصمة البلاد المؤقتة، التي تسيطر عليها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن تتراجع أمام الهجمات المعاكسة للجنوبيين.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة من إدارة مطار عدن فإن المطار ”سيعاود عمله بدءًا من السبت الموافق 31 آب/ أغسطس، وسيكون مفتوحًا أمام حركة الملاحة“.

وأجرى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس الزبيدي، برفقة قيادات في المجلس، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمطار عدن الدولي ومناطق المواجهات التي اندلعت، أمس الأربعاء، قرب المطار.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للزبيدي ونائبه، هاني بن بريك، والأمين العام للمجلس الانتقالي، وهم يتجولون في مطار عدن ومحيطه.