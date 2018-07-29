اليمن.. اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات في مطار عدن الدولي أمام منزله

اغتال مسلح مجهول مساء اليوم الأحد، العقيد ناصر مقريح، رئيس جهاز الاستخبارات في مطار عدن الدولي.

وقال مصدر محلي إن “مسلحًا على متن دراجة نارية أطلق النار على مقريح، أثناء تواجده أمام منزله في حي أكتوبر بمديرية خورمكسر، قبل أن يلوذ بالفرار”.

وأوضح المصدر أن “العقيد كان عائدًا إلى منزله بعد أدائه صلاة العشاء في مسجد الحي، حيث أطلق عليه المسلح عدة طلقات أردته قتيلًا على الفور”، وفقًا لصحيفة “عدن الغد” الإلكترونية.

ومقريح عضو مجلس محلي في مديرية خورمكسر، ونجا من محاولة اغتيال سابقة، بينما قتل نجله في منتصف العام 2014، بتفجير عبوة ناسفة بسيارته في منطقة الشابات بخورمكسر.