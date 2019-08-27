الانتقالي الجنوبي يعلن ”الانتصار“ في شقرة

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، انتصار قوات الحزام الأمني الموالية له في شقرة بمدينة أبين جنوب اليمن، بعد استعادة سيطرتها على المدينة وصد هجوم لقوات الحكومة اليمنية على مدينة زنجبار.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم: إن قوات الشرعية فشلت في تقدمها نحو أبين، معلنًا هروب قادة تابعين للشرعية من المواجهات.

ونقل موقع ”عدن الغد“ المحلي عن هيثم قوله: إن ”ميليشيات حكومة الإصلاح تخرق وقف إطلاق النار مجددًا وتعتدي على قوات أمنية في شقرة، مما أجبر قوات الحزام الأمني على التدخل ليُفشل كل محاولات تلك الميليشيات التابعة لحكومة الإصلاح الإرهابية“.

وتابع: ”كعادتهم، هرب قادة الإرهاب من المواجهات بعد أن تَرَكُوا سلاحهم وعادوا لجحورهم، بعد أن فشلوا بزعزعة الأمن والاستقرار بمنطقة شقرة“.

وأضاف: ”تحية للقائد عبداللطيف السيد وللشنيني وكافة رفاقهم الأبطال ممن وقفوا بالمرصاد ضد تلك العصابات الإجرامية، هذا هو الجواب الفعلي من قيادتنا الميدانية موجهة لزعماء العصابات الإرهابية، وردًا على التهديدات الصوتية وتواطئهم مع تنظيم القاعدة بتصفية قيادات الحزام الأمني في أبين“.