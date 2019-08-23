القوات اليمنية المشتركة تدعو القوى السياسية لعدم التفريط بالشركاء الحقيقيين

دعت القوات اليمنية المشتركة، المناهضة لمليشيات الحوثيين الانقلابية، القوى السياسية في الساحة اليمنية، إلى ”تحكيم العقل وتغليب مصالح الشعب اليمني على المصالح الحزبية الضيقة، وعدم التفريط بالشركاء الحقيقيين الذين لم يتخلوا عن اليمن في أشد مراحل محنته“.

وقالت القوات المشتركة، المقاتلة في الساحل الغربي من اليمن، في بيان لها، الجمعة، إن ”ما تتعرض له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من حملة مغرضة تهدف إلى تشويه دور دول التحالف العربي كاملة بقيادة المملكة العربية السعودية لا يعبر عن موقف الشعب اليمني وقواه الوطنية الواقفة في متاريس الدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية“.

وأشادت بـ“بالدور الريادي والمحوري الذي لعبته وتلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة“.

وأكدت القوات المشتركة، أن ”التضحيات الجسيمة التي اجترحتها دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً ستظل محل إكبار الشعب اليمني قاطبة، حيث امتزج الدم الإماراتي بالدم اليمني في سهول وجبال يمننا الغالي، في معركة الدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التمدد الإيراني الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وسلمها الاجتماعي والسيطرة على الممرات المائية العربية“.

واعتبرت ”افتعال الأزمات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا مع الشركاء في التحالف العربي لا يخدم سوى المخطط الإيراني التدميري المتمثل في مليشيات الحوثي الإرهابية“.