المبعوث الأممي لليمن يعلن عن نقاش ”مثمر“ مع زعيم الحوثيين 

أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس، عن نقاش وصفه بـ“المثمر“، جرى بين مارتن غريفيث وزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي.

وقال المكتب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”مُناقشة مُثمرة بالأمس مع عبدالملك الحوثي. حيثُ تحدّثنا عن تنفيذ اتفاق الحديدة والعودة إلى العملية السياسية“.

مُناقشة مُثمرة بالأمس مع عبد الملك الحوثي. حيثُ تحدّثنا عن تنفيذ إتفاق #الحديدة والعودة الى العملية السياسية. #اليمن — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) August 22, 2019

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن غادر صنعاء، اليوم الخميس، بعد يوم واحد من وصوله إليها، متوجهًا نحو مقر مكتبه في العاصمة الأردنية عمان.

من جهة أخرى، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن فريقًا من الخبراء تابعًا للأمم المتحدة وصل إلى جيبوتي، وسيتوجه الأسبوع المقبل إلى ناقلة النفط ”صافر“ الراسية قبالة سواحل اليمن، والتي تحمل 1.1 مليون برميل نفط.