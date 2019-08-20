بن بريك: بيان الحكومة اليمنية يؤكد اختطاف الشرعية من قبل الإخوان

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، هاني بن بريك، في ردّه على البيان الصادر عن الحكومة اليمنية الثلاثاء، إنه ”يمثّل قمة الجحود ويثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن الشرعية مختطفة بيد الإخونج“، في إشارة إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

وأضاف بن بريك، في تغريدات له على موقع تويتر، أن ”كل ما صدر من الحكومة وناشطيها من بيانات فيها الإساءة لدولة الإمارات هو بالضرورة منسحب على السعودية“.

وقال إن ”الشرعية مختطفة بيد الإخونج، وتسير نحو مناهضة المشروع القومي العربي الذي تقوده السعودية والإمارات بطريقة انتقامية غاية في الخبث“.

وأشار إلى مخطط كان يهدف إلى إسقاط عدن بيد حزب التجمع اليمني للإصلاح، ”ثم سقوط الجنوب وتتوقف كل الجبهات ضد الحوثي؛ لأن الجنوبيين هم من يقاتل فيها فينضم الجنوب لمأرب وتعز وسيدخل الإصلاح في تسوية مع الحوثي لتقاسم السلطة، وبهذا يضرب الإصلاح الكل الجنوب والتحالف والمؤتمر فشل المخطط فقالوا انقلب الانتقالي على الشرعية“.

وقال“إذا سقط الجنوب بيد الإصلاح فلن تكون جبهات ضد الحوثي، فالجنوبيون هم من يقاتل بشرف ضد الحوثي وهم من يحمل مشروع التحالف بقيادة السعودية العظمى والعضيد الأكبر الإمارات. أي تخاذل في حفظ الجنوب بعيدًا عن الإصلاح يصب في مصلحة الحوثي ويخدمه بشكل مباشر، وأي تقوية للجنوبيين فهي تضعف الحوثي.“

وأضاف نائب رئيس الانتقالي الجنوبي، إن عاصفة الحزم ”قامت وقطر عضو في التحالف ثم كُشفت وطردت، وبقيت بذراعها حزب الإصلاح الإرهابي، نحن في الأرض غير خاف علينا علاقة الإصلاح بقطر، ولن نحتاج لجهد لإثبات ذلك، وإذا تم طرد حزب الإصلاح الإرهابي من الشرعية فسيتم تحرير صنعاء في زمن قياسي، فالشمال فيه رجال لم يتعامل معهم حتى الآن“.