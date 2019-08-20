شلال شائع يواصل مهامه الأمنية في عدن رغم قرار إقالته

يواصل مدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اللواء شلال علي شائع، ممارسة مهامه الأمنية، رغم قرار إقالته الذي أصدره وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الأربعاء الماضي.

وعقد اللواء شلال اليوم الثلاثاء اجتماعًا أمنيًا في مقر إدارة الأمن في مديرية خور مكسر، بمشاركة قيادات أمنية وقادة ألوية الدعم والإسناد، وقوات الحزام الأمني، لمناقشة خطة تأمين العاصمة عدن.

وقال شائع خلال الاجتماع، إن ”هذه المرحلة مرحلة مهمة، وسنقف صفًا واحدًا لإنجاح الخطة الأمنية ونتصدى للمشاريع التي تريد إعادة قوى الإرهاب والتطرف والفوضى إلى العاصمة عدن بكل قوة وحزم“.

وأكد اللواء شلال أن إدارة أمن عدن وألوية الدعم والإسناد وقوات الحزام الأمني وكتائب العاصفة وحزم، ”ستنفذ الخطة الأمنية وفق تنسيق مشترك ودائم لضمان نجاح الحملة الأمنية واستمرارها وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن المواطن“.

وكان وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري قد أقال اللواء شلال شائع، الأسبوع الماضي، على خلفية الأحداث والتطورات العسكرية التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية، التي انتهت بسيطرة قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي على عدن.

ويتهم وزير الداخلية الميسري شلال شائع، بالمشاركة فيما أسماه بـ“الانقلاب“ الذي شهدته عدن وأحاله إلى التحقيق، غير أن قراره لم يسرِ حتى اللحظة.