اليمن.. قوات الحزام الأمني تحاصر معسكري قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية في أبين

قالت مصادر محلية في محافظة أبين جنوب اليمن لـ“إرم نيوز“، إن: ”قوات الحزام الأمني التابع للانتقالي الجنوبي، قامت في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين، بمحاصرة معسكر قوات الأمن الخاصة، وكذلك معسكر قوات الشرطة العسكرية، في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة“.

وأفادت المصادر بأن: ”قوات تابعة للحزام الأمني خرجت من معسكر 7 يوليو التابع لها والواقع في منطقة الحصن، وتوجهت صوب معسكري القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وقامت بمحاصرتهما بغية السيطرة عليه“.

وأشارت المصادر إلى أن: ”قوة أخرى تابعة للحزام الأمني، نفذت كذلك حصاراً على نقطة أمنية وهي تلك المتمركزة في جسر الصين“.

وبحسب المصادر: ”لم تنشب حتى الأن أي اشتباكات أو مواجهات مسلحة بين الطرفين، إلا أن الوضع متوتر بينهما، وقابل للانفجار واندلاع المواجهات في أي لحظة“.

ولفتت المصادر إلى أنه، وعلى خلفية هذه المستجدات، يعقد في هذه الأثناء محافظ محافظة أبين اللواء أبوبكر حسين، اجتماعاً طارئاً يضم مدير أمن المحافظة أبو مشعل الكازمي وعدداً من القيادات العسكرية والسياسية في أبين.

وفي تعليقه على هذه التطورات قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة له على تويتر فجر اليوم، إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، تحاصر في هذه الأثناء معسكرا للقوات الخاصة التابعة للحكومة اليمنية في محافظة أبين مطالبة إياها بالانسحاب من المعسكر في تطور خطير يهدد بتفجير الوضع بعد جهود التهدئة التي قادتها السعودية.

ومؤخراً تمكنت قوات الحزام الأمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فرض سيطرتها على المدينة بشكل كامل، بعد أن خاضت طوال 4 أيام متتالية، مواجهات مسلحة عنيفة مع قوات الحماية الرئاسية، راح ضحيتها العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح من الطرفين، بالإضافة إلى عدد من المدنيين.