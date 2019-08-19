قرقاش: حوار المثقفين حول اليمن وجنوبه يعبر عن اهتمام خليجي

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بالحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين، مؤكدًا أنه يعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل ”تويتر“: إن ”الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم، مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها“.

الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها، ويبقى ان القرار يجب ان يكون حصيلة حوار يمني وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعا، والأولوية الآن هي التصدي للإنقلاب الحوثي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 19, 2019

وأضاف قائلًا: ”يبقى أن القرار يجب أن يكون حصيلة حوار يمني، وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعًا، والأولوية الآن هي التصدي للانقلاب الحوثي“.

ويشير قرقاش إلى حوار بدأه الكاتب السعودي البارز عبدالراحمن الراشد بمقال أشعل سجالًا أو حربًا كلامية موازية لما شهدته شوارع عدن وأزقتها ليلة العيد، إذ انقسمت نخب عربية، يتقدمها كتاب وسياسيون وإعلاميون ونشطاء من اليمن وباقي دول الخليج، بين مؤيد للوضع الجديد ومعارض له.

وانهالت على المقال المذكور مئات الردود عبر حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، أو حسابات صحيفة ”الشرق الأوسط“، التي نشرت المقال، الذي استقطب مزيدًا من الردود، من كتاب خليجيين ويمنيين وعرب.