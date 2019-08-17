قاتل مؤسس ”الحوثية“ يعلن تأييده لخطوات المجلس الانتقالي في عدن (فيديو)

أعلن قائد محور العند العسكري جنوب اليمن، اللواء الركن ثابت جواس، تأييده لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن، بعد معارك امتدت لأربعة أيام، ضد قوات تابعة للحكومة.

وقال اللواء جواس، وهو أحد أبرز المقربين من الرئيس عبدربه منصور هادي، إنّ المجلس الانتقالي الجنوبي ”يعمل حاليًا بطريقة صحيحة، ونحن إلى جانبه قلبًا وروحًا“.

وأكد، في فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ اليوم السبت، أنّ ”الوضع سيكون بإذن الله إلى الأفضل، والأمور في عدن ممتازة جدًا“.

أحد أبرز رجال هادي.. قاتل مؤسس الحركة الحوثية اللواء البارز ثابت جواس يعلن تأييده لخطوات #المجلس_الانتقالي في #عدن#إرم_نيوز #اليمن pic.twitter.com/DITntN1gUH — إرم نيوز (@EremNews) August 17, 2019

وكان جواس يتحدث إلى أحد الشباب في مقطع مصور بمطار جدة الدولي، في المملكة العربية السعودية، وهو في طريقه إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد أدائه مناسك الحج.

ويعدّ جواس، أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين، ويُشتهر بأنه من قتل مؤسس جماعة الحوثيين، حسين بدر الدين الحوثي، خلال حرب صعدة الأولى، في العام 2004، خلال حصار أحد الكهوف الجبلية بمنطقة مرّان.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، قد عيّن اللواء ثابت جواس قائدًا لمحور العند العسكري، عقب طرد ميليشيات الحوثي، من مناطق جنوب اليمن.