التحالف: قوات ”الانتقالي الجنوبي“ بدأت الانسحاب من مواقع الحكومة في عدن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحزام الأمني، بدأت الانسحاب من مواقع الحكومة في عدن عاصمة اليمن المؤقتة، والعودة إلى مواقعها، قبل المواجهات الأخيرة.

وشهدت عدن، الأسبوع الماضي، مواجهات بين قوات تابعة للحكومة، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني، أسفرت عن سيطرة الأخيرة على المدينة، قبل أن يطلب منها التحالف إخلاء المواقع والبدء بحوار مع الحكومة لإنهاء الأزمة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، إن التحالف“يثمن استجابة قوات الانتقالي في عدن لدعوة وقف إطلاق النار (..) وبدئها، اليوم، سحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقار الحكومة اليمنية وبإشراف من التحالف“.

ودعا البيان إلى“استمرار التهدئة، وضبط النفس، ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح، وتوحيد الجهود في هذه المرحلة، والوقوف سويًا لإنهاء الانقلاب الحوثي، ومشروع النظام الإيراني الهدام في اليمن“.