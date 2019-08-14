الخطوط الجوية اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار عدن

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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الأربعاء، تعليق رحلاتها من وإلى مطار عدن الدولي حتى إشعار آخر. وقالت الشركة، في بيان على ”فيسبوك“، إنه ”تم تعليق الرحلات بسبب عدم منحنا تصاريح تشغيل رحلاتنا من وإلى مطار عدن الدولي“، مضيفة أن ”التعليق اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس وحتى إشعار آخر“. وأفادت بأنه ”ما زال بإمكان المواطنين السفر…