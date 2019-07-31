اليمن.. بن بريك يهدد بوقف إرسال عائدات نفط حضرموت إلى حكومة الشرعية

ألمح رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اللواء أحمد بن بريك، الأربعاء، إلى تنفيذ تهديده السابق بوقف إرسال العائدات المالية في محافظة حضرموت النفطية، إلى الحكومة الشرعية.

وقال بن بريك في تغريدة مقتضبة نشرها على حسابه الخاص في تويتر: ”إلى كل من مؤتمر حضرموت الجامع، المجلس الانتقالي، شباب الغضب، شباب حضرموت الاحرار، أبناء حضرموت الشرفاء… تكاتفوا جميعًا فقد حانت ساعة الصفر“ لوقف توريد عائدات النفط للحكومة الشرعية.

وكان بن بريك هدد أثناء توليه منصب محافظ حضرموت، منتصف 2017، بـ“إغلاق صنبور النفط“، نظرًا لـ“استمرار تردي الخدمات الضرورية التي يعيشها أبناء حضرموت، وعدم إيفاء الحكومة السابقة بحقوق حضرموت”.

وتزامنت تهديدات بن بريك، الأربعاء، مع بيان أصدرته القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، طالبت فيه السلطة المحلية في المحافظة، بـ“اتخاذ موقف حازم من الحكومة اليمنية التي يرأسها معين عبدالملك“.

ودعا البيان، السلطة المحلية، إلى ”قطع الإيرادات عن الحكومة اليمنية وحرمانها من نفط المسيلة بحضرموت، وعدم التعامل معها نتيجة لاستمرار معاناة الأهالي في المحافظة من ترد للخدمات، أبرزها خدمة التيار الكهربائي التي تنقطع عن مدن المحافظة الساحلية والحارة لساعات طويلة، وتسخير موارد المحافظة في توفير الخدمات لمواطنيها“.

وتطرق البيان إلى ما أسماها بـ“المأساة الرهيبة“، التي تعيشها مديريات وادي حضرموت، ”جرّاء الانهيار الأمني الخطير، وتواصل مسلسل الاغتيالات وتصاعد وتيرتها يومًا بعد آخر“.

من جهته، دعا عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، على صفحته بموقع فيسبوك، إلى ”إيقاف ضخ النفط من حقول إنتاجه وإيقاف تحويل أي إيرادات من حضرموت إلى خزائن الحكومة“.