الانتقالي الجنوبي يوافق على دعوة التحالف لوقف إطلاق النار بعدن

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، موافقته على دعوة التحالف العربي لوقف إطلاق النار في عدن.

وأكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي ”استجابة المجلس الانتقالي، لبيان قيادة تحالف دعم الشرعية، والتزامه التام بإيقاف إطلاق النار“.

وتأتي دعوة التحالف لوقف إطلاق النار متزامنة مع دعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل في الرياض يجمع أطراف النزاع في عدن للوصول لحل بعيدا عن لغة السلاح.

ومساء السبت، أكدت مصادر ميدانية وتقارير صحفية سيطرة قوات الانتقالي الجنوبي على كامل العاصمة المؤقتة عدن بما فيها قصر معاشيق الرئاسي.

لكن مصادر ميدانية، أكدت لـ“إرم نيوز“ أن قوات التحالف العربي هي التي تسيطر حاليا على قصر معاشيق، وقوات الانتقالي الجنوبي تسيطر على المواقع المحيطة به فقط.