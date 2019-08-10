اليمن.. وزيرا الداخلية والنقل وقائد عسكري يصلون الرياض

نقلت وكالة الأناضول على لسان مصدر حكومي يمني، تأكيده وصول نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة اليمنية أحمد الميسري، ومعه وزير النقل صالح الجبواني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة إلى العاصمة السعودية الرياض مساء السبت.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزيرين وقائد المنطقة العسكرية وصلوا إلى الرياض على متن طائرة سعودية أقلتهم من عدن، دون أن يكشف مزيدًا من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، تضاربت الأنباء بشأن مصير وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي سيطرت قوات المجلس الانتقالي على منزله في مدينة عدن .

وفرضت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها على قصر المعاشيق، مقر الحكومة، السبت، بعد مغادرة مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين.

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، على كامل عدن وأبعدت الحكومة اليمنية من مؤسسات الدولة.