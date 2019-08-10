متجاهلة دعوتها للتهدئة.. الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بشأن سيطرة الانتقالي على عدن

اتهمت الحكومة اليمنية دولة الإمارات بشأن سيطرة الانتقالي الجنوبي على عدن بعد اشتباكات دامت 4 أيام فقط مع قوات ألوية الحماية الرئاسية التي شكلها جلال هادي نجل الرئيس اليمني.

ونقلت الخارجية اليمنية على حسابها في تويتر عن محمد الحضرمي القائم بأعمال الوزير قوله: ”تحمل الجمهورية اليمنية المجلس الانتقالي ودولة الامارات العربية المتحدة تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن، وتطلب—في الوقت ذاته—من دولة الإمارات العربية المتحدة ايقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري.“

وأضاف أن ”ما تعرضت له عدن ومؤسسات الدولة فيها اليوم هو انقلاب على الشرعية من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو ما يخالف بشكل صريح وواضح الهدف الرئيسي الذي دعي من أجله تحالف دعم الشرعية“.

وترفض المصادر الإماراتية هذه الاتهامات وتقول إن ما يجري هو خلافات بين أطراف يمنية مدعومة من التحالف وعليها التفاوض لتسوية خلافاتها.

وقالت الإمارات، في وقت سابق، إنها ”قلقة إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري فى عدن“، داعية إلى ”التهدئة وعدم التصعيد“.

ودعت الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة أنباء البلاد، السبت، إلى ”حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار“.

وأضافت أن ”دولة الإمارات وكشريك فاعل في التحالف العربي والذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة تقوم ببذل كافة الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن وفي الحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته“.

وشددت على أنه من الضروري ولصعوبة الموقف أن يبذل المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيث جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة عدن لما للاقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية والتي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار عبر المسار السياسي والحوار والمفاوضات.