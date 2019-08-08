اليمن.. مقتل شاب وإصابة طفلة بعد عودة التوتر إلى عدن القديمة (فيديو)

عاد التوتر إلى مدينة عدن القديمة ”كريتر“ قبل قليل، وسُمعت أصوات اشتباكات وإطلاق نار في أحياء المدينة القديمة.
وقال شهود عيان لمراسل ”إرم نيوز“، إن مسلحين من الحماية الرئاسية اشتبكوا مع قوات أمنية في محيط البنك المركزي، وشارع أروى بمديرية كريتر .
مصادر محلية: عودة الاشتباكات في مدينة #كريتر ومقتل شاب وإصابة طفلة بالقرب من مبنى البنك المركزي#إرم_نيوز #عدن pic.twitter.com/AiL0GOGYIC
— إرم نيوز (@EremNews) August 8, 2019
وبحسب الشهود، فقد أُصيبت طفلة في محيط البنك المركزي برصاصة اخترقت جسدها، فيما قُتل شاب آخر حاول مساعدتها وإنقاذها .
وأوضحوا أن هناك حرب شوارع في أحياء وأزقة المدينة القديمة في عدن بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وما زالت تُسمع حتى هذه اللحظات.
عاجل الان كريتر تجدد الاشتباكات بعد ان اطلق حراسه المعاشيق النار على المواطنين العزل لاتختبروا صبر الجنوبيين pic.twitter.com/9Zbw6TsN6p
— يافع العز (@almatiry6) August 8, 2019