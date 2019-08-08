اليمن.. مقتل شاب وإصابة طفلة بعد عودة التوتر إلى عدن القديمة (فيديو)

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عاد التوتر إلى مدينة عدن القديمة ”كريتر“ قبل قليل، وسُمعت أصوات اشتباكات وإطلاق نار في أحياء المدينة القديمة. وقال شهود عيان لمراسل ”إرم نيوز“، إن مسلحين من الحماية الرئاسية اشتبكوا مع قوات أمنية في محيط البنك المركزي، وشارع أروى بمديرية كريتر . مصادر محلية: عودة الاشتباكات في مدينة #كريتر ومقتل شاب وإصابة طفلة بالقرب من…