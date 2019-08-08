اليمن.. ألوية العمالقة تعلق على الأحداث في عدن

دعت ألوية العمالقة الجنوبية، اليوم الخميس، إلى ضبط النفس، إثر توتر بمدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، على خلفية مقتل القيادي الأمني العميد منير اليافعي وعدد من الجنود، في هجوم على معسكر غربي المدينة الأسبوع الماضي.

وشهدت عدن يوم أمس الأربعاء، مواجهات محدودة، بعد إعلان قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ”النفير العام“ ضد القصر الرئاسي بمنطقة ”معاشيق“، إثر إطلاق النار على محتجين، عقب تشييعهم جثمان اليافعي وعددًا من رفاقه.

وقالت الألوية في بيان على موقعها الرسمي، إنها ”تدين وتستنكر ما يحدث في مسقط رأسها العاصمة عدن، من تصرفات فردية وخارجة على الشرع والقانون“.

وضاف البيان: ”كيف نجيز لإخواننا الجنوبيين قتل بعضهم بعضًا بدم بارد.. هذا لا يأتي للشعب الجنوبي بأي فائدة، فعندما تزهَق الأرواح وتسفَك الدماءُ وتسيلُ على أرضنا الطاهرة فلا يستفيد من ذلك إلا الحوثي والتنظيمات الإرهابية ومَن كان على شاكلتهم“.

ودعا البيان الجميع إلى: ”ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس إلى طاولة الحوار فيما يعود نفعه للبلاد والشعب“ موضحًا أن ”التخاطب بلغة السلاح مرفوض تمامًا لأنه لايزيد إلا فرقة“.

كما دعت رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي إلى ”التدخل الحاسم وردع كلّ من أراد زعزعة أمن واستقرار البلاد، والتحقيق الجاد بمقتل العميد منير اليافعي أبواليمامة حتى تتضح حقيقة مقتله أمام الملأ“.